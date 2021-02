Sergi Roberto è rientrato domenica scorsa, nella sfida di Liga vinta 2-1 contro l’Athletic Club al Nou Camp dopo due mesi di assenza. Sergi è risultato positivo al Covid-19 poco dopo essersi infortunato, secondo quanto riportato dal club in un rapporto medico ufficiale; ma secondo il giornalista Xavier Campos del programma di Esport 3 ‘Onze’ ha dato maggiori dettagli lunedì sera e ha affermato che dopo la prima positività, Sergi Roberto è risultato positivo altre 26 volte prima della negativizzazione.

Per questo motivo il calciatore non ha potuto effettuare il suo recupero nella Ciutat Esportiva ma ha lavorato a casa con materiale che il club gli aveva messo a disposizione per potersi tenere in forma. Dopo il test finalmente negativo, il ragazzo di Reus ha ripreso le sue attività solite con la squadra al centro sportivo.





A causa di questa situazione Roberto ha saltato 22 partite in questa stagione a causa di infortuni: tra uno strappo muscolare e il Coronavirus, il giocatore cresciuto nella Cantera catalana ha dovuto affrontare una guarigione particolarmente lunga.