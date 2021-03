Dopo il pareggio contro la Viterbese ha parlato l’allenatore del Calcio Foggia, Marco Marchionni. Ecco le sue dichiarazioni:

«Credo che per come abbiamo giocato siano due punti persi perché la squadra ha cercato la vittoria. Abbiamo preso un gol evitabile. Dispiace perché viene ridimensionata la prestazione fatta dai ragazzi che a me oggi sono piaciuti. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, contro la Viterbese non era facile perché giocano a calcio e ti mettono in difficoltà ma non hanno fatto tiri in porta.





I ragazzi si sono espressi bene anche se potevamo fare un po’ di più perché c’erano tanti spazi ma sono soddisfatto. La manovra è apparsa lenta forse per l’atteggiamento della squadra avversaria che non pressava ma si rintanava nella propria area senza farci trovare l’uomo libero. Il nervosismo? Ci vuole rispetto per le persone perché se si da rispetto poi si riceve.

Sono stato espulso perché ho detto ai miei giocatori di lasciar perdere e tornare a giocare e se ho sbagliato me ne assumo le responsabilità ma credo di non aver mancato di rispetto a nessuno e mi dispiace perché sembra che è andata diversamente. Il Foggia fuori casa gioca spensierato perché forse l’atteggiamento della squadra avversaria è diverso. Quando giochiamo fuori casa gli avversari si aprono e si gioca di più la partita e per noi è più facile trovare gli spazi che ci servono per creare situazioni interessanti. Non penso che il Foggia debba per forza vincere in casa è normale che se riuscissimo a vincere qualche partita in più in casa magari parleremo di qualcosa di veramente importante».