Il Foggia è in attesa di conoscere il proprio futuro. I satanelli sperano di essere ammessi in terza serie in caso di condanna del Bitonto. Intanto la società pugliese lavora sul fronte tecnico. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, nelle ultime ore sono stati avviati dei contatti per la panchina con l’ex Avellino Ezio Capuano. Molto dipenderà comunque dalla categoria in cui giocherà il Foggia nella prossima stagione.