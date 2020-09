Giornata importante in casa Foggia per il passaggio di proprietà del club rossonero. Stando a quanto riferito da “Calciofoggia.it”, oggi Milano c’è stato infatti un incontro fra Roberto Felleca, presidente del Foggia, e l’imprenditore Raffaello Follieri, già vicino all’acquisto dei rossoneri qualche mese fa, per trovare un accordo per il passaggio di proprietà per il quale dovrà poi arrivare anche il sì di Maria Assunta Pintus, legale rappresentante della Map Consulting che detiene metà della Corporate che detiene l’80% delle quote.