L’Fc Messina è alla ricerca di rinforzi in attacco in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “CornerMessina”, il club giallorosso sarebbe molto vicino all’ingaggio di Pietro Balistreri in maglia. Manca ancora l’ufficialità ma le parti sono vicinissime, tanto che il calciatore potrebbe essere in città già domani.