Davide Pelusi, amministratore delegato del Foggia, in un’intervista concessa all’edizione pugliese del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione ripescaggio in Serie C dei rossoneri. Di seguito le sue parole: «Ci metteremo all’opera sulle garanzie bancarie quanto prima. Per ottenere le fideiussioni occorrono almeno un paio di settimane, con Ferragosto di mezzo conviene muoversi prima. Occorre una fideiussione da 300mila euro e un’altra da 350mila all’atto dell’iscrizione, più ulteriori 75mila euro per l’iscrizione vera e propria […]. Con la campagna acquisti e il fondo perduto bisogna investire non meno di 1,5 milioni. Siamo consapevoli di quel che ci aspetta».