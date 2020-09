Sembra già gunta ai titoli di coda l’avventura di Eziolino Capuano al Foggia. Stando a quanto riferito da “Alfredopedullà.com”, sembra che Eziolino Capuano sia molto più lontano dal Foggia, al punto che molto presto il club potrebbe decidere di non procedere al tesseramento. Capuano è già da giorni e giorni in azione, ma il Foggia potrà rendere tutto operativo quando cambierà lo status e sarà possibile lavorare per la Serie C, e a partire da quel giorno si ratificheranno gli affari di mercato già conclusi. Le motivazioni della probabile fine del rapporto con il tecnico sono dovute ad una serie di atteggiamenti da parte di Capuano che non sono piaciuti alla dirigenza. La fiducia è già finita.