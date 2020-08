Il sindaco di Foggia, Franco Landella, non si fida della forza economica del fondo interessato al club e chiedere ulteriori dettagli sulla consistenza economica per affrontare ance un eventuale Serie C tramite ripescaggio. Il “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni del sindaco Landella: “Un fondo vincolato e condizionato (ammontare di circa 2,6 milioni di euro, ndr) non può essere considerato minimamente sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla Lega Pro”. Cosi sarebbero stati invitati i soci a fornire ulteriori dettagli sulla consistenza economica del club rossonero, non solo per rassicurare la stessa amministrazione comunale ma anche e soprattutto i tifosi rossoneri.