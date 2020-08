La diffusione dell’epidemia da coronavirus negli ultime settimana ha visto sensibilmente aumentare i casi che vedono coinvolti i giovani.

Un caso particolare riguarda una ragazza che, tornata da un viaggio, aveva fatto il tampone, ma senza aspettarne l’esito, nella notte tra l’8 e il 9 agosto

è andata a ballare alla discoteca. Il fatto, come riporta “Repubblica.it”, è accaduto a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, nella discoteca “Seven Apples”.

Purtroppo però il tampone è positivo: la ragazza, 18 anni, di Pisa, è risultata affetta da coronavirus. Undici suoi amici saranno sottoposti oggi a tampone. Ma il problema è rintracciare tutti gli altri che quella notte hanno frequentato la discoteca di Marina di Pietrasanta. Qualcuno parla di 2 mila persone. A loro il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana lancia un appello attraverso una nota di seguito riportata:

“L’indagine epidemiologica ha portato all’individuazione di 11 contatti stretti, già in quarantena, che saranno sottoposti subito al tampone nasofaringeo”. Allo scopo di contenere un eventuale contagio, la Asl fa appello a tutti coloro che si trovavano in discoteca la notte tra l’8 e il 9 agosto e residenti nel territorio dell’azienda sanitaria a mettersi in contatto “scrivendo una mail sorveglianza@uslnordovest.toscana.it con oggetto ‘Seven Apples’, indicando nome, cognome e numero di telefono, in modo da essere ricontattati per fissare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone. I tamponi saranno effettuati il 15 e 16 agosto nei drive through di Pisa, Viareggio, Lucca e Massa”.

Tutti coloro che si trovavano in discoteca ma sono residenti nelle Asl centro possono scrivere a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it, mentre i residenti nella Asl sud est possono contattare segreteria.dipprevenzionegr@uslsudest.toscana.it”.