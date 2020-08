Dopo la sentenza del TFN, relativa al match Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com”, il dg del Foggia Ninni Corda. Il Foggia, vista la sentenza dovrebbe essere promosso in Serie C e quindi partecipare al prossimo campionato al via il 27 settembre prossimo.

Di seguito alcune sue parole: «Togliamo il condizionale: noi siamo in Serie C. La sentenza è esecutiva, il Bitonto non so se con questa penalizzazione terminerà secondo o terzo in classifica quindi, ripeto, noi da oggi siamo promossi in Serie C.

Non c’è paura di niente, oggi siamo in Serie C e abbiamo vinto il campionato. C’è una responsabilità oggettiva acclarata. Ringrazio pubblicamente l’avvocato Chiacchio che è stato bravissimo in questi mesi di lavoro a portare avanti le questioni burocratiche in merito al nostro ricorso. Sono sempre più convinto che la giustizia divina alla fine ti premia. Abbiamo fatto un’annata straordinaria e questo è l’epilogo giusto. Ormai noi stiamo facendo già la campagna acquisti per la Serie C, non c’è da preoccuparsi.

E’ il giusto merito ad una tifoseria che ci ha sempre sostenuto e ora gioirà con noi per questo risultato. Sarà una campagna acquisti mirata. Ci saranno tanti giovani: abbiamo voglia di fare un gran campionato. Dobbiamo vivere giorno per giorno e cercare di portare a casa più risultati possibili».