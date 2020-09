Il direttore tecnico del Foggia, Corda, ha parlato a “Tuttoc.com” a proposito dell’ipotesi ormai sempre più concreta del ripescaggio tra i professionisti:

«Non c’è paura di niente, oggi siamo in Serie C e abbiamo vinto il campionato. C’è una responsabilità oggettiva acclarata. Ringrazio pubblicamente l’avvocato Chiacchio che è stato bravissimo in questi mesi di lavoro a portare avanti le questioni burocratiche in merito al nostro ricorso. Sono sempre più convinto che la giustizia divina alla fine ti premia. Abbiamo fatto un’annata straordinaria e questo è l’epilogo giusto. Ormai noi stiamo facendo già la campagna acquisti per la Serie C, non c’è da preoccuparsi».