La terza serie ha quindi deciso quello che proporrà al Consiglio Federale, che, se accettasse il tutto, estrometterebbe il Foggia dal ripescaggio tra i pro. Ma il club rossonero non ha questo pensiero, e a confermarlo è il tecnico Ninni Corda a TuttoMercatoWeb.com: «Non temiamo niente, siamo tranquilli, la Lega Pro in Consiglio Federale ha solo il 12%, e dubito che a sostegno di questa proposta troverà la Serie D, l’AIC e l’AIAC, che detengono rispettivamente il 34%, il 20% e il 5%: nessuno vota contro i posti di lavoro, non penso proprio passerà la riforma su questo piano. Anche la Lega B probabilmente si opporrà. La UEFA poi è stata chiara, se c’è il cristallizzarsi delle classifiche, c’è in testa e c’è in coda, le retrocessioni ci saranno, per buona pace di tutti: in Francia, dove già si sono attuati i dettami UEFA, è andata così».