Come scritto sui social, Ninni Corda, in occasione del compleanno del Foggia, si dice fiducioso per il futuro del club in C: «100 anni di pane e pallone.100 anni di passione, di sofferenza, di gioia e di amore puro. Auguri a tutti i tifosi del FOGGIA dal più profondo del cuore. Sono fiero ed onorato di essere l’allenatore nell’anno del centenario. Festeggeremo assieme quanto prima la serie C».