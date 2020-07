Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Ninni Corda, tecnico del Foggia, ha parlato del possibile ripescaggio del club rossonero in serie C: «Abbiamo altissime possibilità: stiamo pensando di subentrare al Bitonto. Visto che abbiamo chiuso a un solo punto, basterebbe una minima penalità per scavalcarli. Basterebbe anche un solo punto per riacciuffarli in classifica. Quindi basterebbe la responsabilità oggettiva del Bitonto, senza nemmeno pensare a una responsabilità diretta del club. I nostri avvocati hanno visto le carte delle indagini sulla presunta combine tra i neroverdi e il Picerno: ci hanno detto che le accuse sono molto pesanti. Per questo attendiamo fiduciosi l’esito della giustizia sportiva. Inoltre presenteremo domanda per il ripescaggio. Non lasceremo nulla di intentato perché noi vogliamo la Serie C a tutti i costi. Intanto oggi il Foggia è stato iscritto al campionato di Serie D. Mentre io mi sto muovendo per costruire la squadra del prossimo anno. È vero che la categoria non è ancora definita ma sto incontrando diversi club amici di Serie A. C’è voglia di riportare il Foggia ai livelli di Zeman e Pavone e di ridare serenità a una piazza meravigliosa come quella rossonera. A tal proposito, sono contento che tutti i soci, dopo qualche diatriba, hanno deciso di ripartire insieme e uniti».