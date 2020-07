Intervenuto ai microfoni di “Catanista.eu”, Salvo Pogliese, sindaco di Catania, ha parlato della cessione del club etneo alla Sigi. Ecco le sue parole: «Sono molto felice. E’ una notizia splendida che abbiamo aspettato in questi ultimi mesi. Si conclude un’era e se ne apre un’altra che spero che possa regalare ai tifosi quello che meritano. Voglio ringraziare il tribunale perché si è comportato in modo ineccepibile. E’ un percorso che oggi si conclude e siamo felici di questo». In basso il video dell’intervista.