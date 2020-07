«Sono pronti a chiudere pagherò per il 50% della Corporate di Felleca un milione di euro, 300 mila euro a Pelusi per il suo 20%. Quanto alla Map Consulting (di Maria Assunta Pintus, ndr) la dottoressa Pintus voleva far rientrare nella trattativa anche una casa di cura in società con Felleca. Le ho risposto che non c’entra col Foggia, il suo diritto di prelazione scade il 19 luglio: se Pintus non lo eserciterà dovrà sottoscrivere gli aumenti di capitale del nostro gruppo. Saremo operativi dal 20 luglio». Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, queste le parole di Raffaello Follieri che annuncia di avere un accordo con Roberto Felleca per la maggioranza del club rossonero.