L’Asp di Palermo sta conducendo ogni azione utile al contrasto dal contagio da Coronavirus per gli ospiti e i volontari della Missione di Biagio Conte. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, dopo avere accertato la positività di alcune persone della comunità, sono scattate tutte le misure di contact tracing. In particolare, sono state sottoposte al tampone circa 50 persone che sono venute a contatto con i contagiati. Gli eventuali altri positivi verrebbero ospitati presso il Covid Hotel di Palermo, mentre le persone che risulteranno negative, verranno accolte in strutture individuate dall’Asp assieme alla Curia di Monreale e al Comune di Palermo. Il procedimento di contrasto al Coronavirus, oltre al sito di via Decollati, è stato esteso a tutte le strutture di pertinenza della Missione.