L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. La B a 31 anni; la A accarezzata in Bulgaria con il Botev Vratsa. «Fu Sonzogni a volermi, mi conosceva dall’Alessandria. L’esperienza durò poco. Fui trattato male, non mi pagarono, l’allenatore venne licenziato dopo tre partite. La mia è stata una storia di sacrifici e di occasioni mancate». Quale tecnico ha inciso maggiormente sulla sua personalità? «De Zerbi. E’ avanti anni luce. Poi, Morgia per come interpretava il 3-4-3. Vecchi mi ha fatto capire che avevo qualità, è stato il primo a portarmi in C».