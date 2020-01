L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Sofia ha scelto il suo numero di maglia. «Sono legato al 10 di Baggio e al 7 di George Best, personaggio che mi ha affascinato. Non erano disponibili. Così ho fatto scegliere a mia figlia tra il 18 e il 25. Lei ha pescato il 25 che, mi hanno spiegato, porta positivi cambiamenti di vita. Si sa, i bambini hanno un filo diretto con il cielo. Poi 2 più 5 fa 7, come Best».

Il suo passaggio all’Inter? «Potevo scegliere tra Stoccarda, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Mi chiedo: “Se l’avessi fatto?” Invece, in vacanza a Lecce, mio padre mi portò all’Inter Campus: dopo 10 minuti ero nerazzurro».

La prima immagine, messo piede a Milano? «Ronaldo, il fenomeno. Subito dopo arrivò Baggio e quando facevo il raccattapalle, cercavo in ogni modo di stargli vicino».