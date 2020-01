Il nuovo acquisto del Palermo Roberto Floriano, nel corso della conferenza di presentazione ha affermato: «Anche a Bari abbiamo avuto delle critiche, ma perché sono degli ambienti dove si è abituati ad un calcio diverso quindi la gente non si rende conto di dove siamo adesso. Anche lì a +11 sulla seconda sono arrivati i fischi. Ma è quello che devi aspettarti nelle grandi piazze, devi vincere sempre ma purtroppo non è così. Il problema non è soffrire, basta stare uniti e aiutarci anche nei momenti di difficoltà come adesso che non c’è un vantaggio esagerato e portare a casa la vittoria».