Il nuovo acquisto del Palermo Roberto Floriano, nel corso della conferenza di presentazione ha affermato: «A Bari sono stati 4-5 mesi particolari quest’anno. Dovevano giocare col 4-3-3, poi mi sono infortunato e quando sono rientrato avevano cambiato col 3-5-2. Da lì in poi, con quel modulo, non ti senti più partecipe ed è difficile entrare nei meccanismi. Io da professionista mi sono allenato, ma non era quello che mi aspettavo. Purtroppo il calcio è così, un anno fai sei insostituibile e l’anno dopo fai fatica a trovare spazio».