Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero Roberto Floriano si è espresso in merito all’eventuale ripartenza: «Noi siamo più che pronti a ripartire e terminare la stagione. La nostra Società ha la stessa struttura di un club di serie A e per questo motivo non ci sarebbe alcun problema a rispettare anche i più rigorosi protocolli sanitari, mentre molti presidenti non vogliono ricominciare perché non dispongono delle stesse capacità economiche ed organizzative. Sarà tuttavia compito del Governo e delle istituzioni calcistiche trovare le soluzioni, non sarà certamente una decisione facile per via delle numerose componenti in gioco: tante volte questo sport è al centro delle polemiche e gli addetti ai lavori vengono visti come una casta di privilegiati, ma non dimentichiamo che ogni anno l’impatto del mondo del pallone sulle casse dello Stato è tutt’altro che indifferente. Non concludere il campionato sul campo sarebbe un vero peccato, ad ogni modo dopo 26 giornate disputate ed un vantaggio attuale di 7 punti dalla seconda è oggettivo che meritiamo il salto di categoria».