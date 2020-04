Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero, Roberto Floriano si è espresso in merito al periodo che stiamo attraversando: «Spero che si possa rivedere la luce in fondo al tunnel al più presto e che si ritorni gradualmente alla normalità, ma di certo l’Italia resterà segnata da questa tragedia. Molte famiglie oggi stanno soffrendo, per un lutto o per la fame, chi ha la possibilità mai come adesso dovrebbe agire. Anche io, a titolo personale, ho voluto dare una mano a chi ha più bisogno, è il minimo che potessi fare. Fino a quando non sarà scoperto il vaccino per questo virus sarà difficile affrontare la vita come prima. Mi manca andare al campo così come fare una passeggiata in centro con la mia famiglia, la solita routine oggi sembra qualcosa di straordinario per tutti. Non vedo l’ora di poter abbracciare di nuovo i miei compagni di squadra ed i tifosi che fin dal mio arrivo hanno sempre manifestato il proprio grande affetto».