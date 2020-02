Il Palermo domenica a Cittanova è uscito vincitore da uno scontro importante. Uno dei protagonisti è Roberto Floriano, autore di una doppietta, la sua prima in rosanero e non vuole certamente fermarsi adesso. L’attaccante rosanero, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato della sfida di domenica scorsa, ma non solo:

«Gara particolare, dopo 3’ in svantaggio in un campo difficile, bravi a recuperare e credo che in 10 sia uscito il carattere della squadra, poi fare una doppietta che serve a vincere è bellissimo. Speriamo di rifarne un’altra quanto prima.Questa la dedico alla mia famiglia, a squadra ed allo staff».

È stata la vittoria spartiacque della stagione? «È un mattone importante, mancano 11 partite, sono 33 punti, è ancora lunga, dobbiamo pensare a piccoli step concentrandoci sulle prossime quattro partite che ci dividono dal match con il Savoia».

Il +7 cambia qualcosa? «Non dobbiamo fermarci, ma le pressioni le lasciamo a loro. Il calendario si accorcia e il distacco è aumentato. Intanto pensiamo a battere il Biancavilla, vorrei vedere uno stadio pieno, se lo merita questa squadra e questa società».