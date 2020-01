Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Roberto Floriano, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «La mia carriera? Al Mantova ho vissuto la mia stagione migliore. Ho fatto 19 gol e per un esterno sono tanti. E’ stata una bella esperienza. In città si viveva bene. Come è nato il passaggio al Palermo? Il mio procuratore mi ha chiamato parlandomi dell’offerta del Palermo. Io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocarci. Ho firmato subito. E’ una piazza che mi ha sempre affascinato. Anche se stavo in C al Bari ero curioso di sapere cosa aveva fatto il Palermo».