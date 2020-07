Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Roberto Floriano, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito a questa sua nuova esperienza: «Mi dispiace non aver festeggiato la promozione con la gente. Vincere un campionato e non poterlo festeggiare con la gente è un peccato. E’ un momento che tutti meritavamo».