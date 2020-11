“È proprio vero, nessuna notte è così lunga da non permettere al sole di sorgere. Soltanto i miei cari, i miei compagni di squadra e tutti coloro che ogni giorno danno tutto per il Palermo sanno quanto mi hanno segnato le ultime settimane. Ma non ho mai mollato, ho contato anche i minuti in attesa del mio ritorno in campo. Oggi finalmente un raggio di sole, finalmente una gioia, finalmente CALCIO. Grazie a tutti per il grande affetto che mi rende orgoglioso. Adesso non mi voglio più fermare, non ci vogliamo più fermare. FORZA PALERMO 💗🖤”

Questo il messaggio via social di Roberto Floriano dopo il gol realizzato oggi contro la Juve Stabia nel 2-1 finale.