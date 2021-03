Roberto Floriano, attaccante del Palermo autore del gol vittoria contro la Paganese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società rosanero.

«Sono felice per il gol, sono stato bravo a farmi trovare pronto. È sempre bello far gol soprattutto se poi è decisivo per la vittoria. È un gol che dedico a tutta la squadra e alla mia famiglia. A Monopoli adesso ci aspetta una partita difficile contro una squadra di categoria. Adesso dobbiamo concentrarci e pensare a fare bene».