«Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita e voglio dare fin da subito il mio contributo per raggiungere l’unico obiettivo che abbiamo. Conosco già il calore della gente di Palermo, non vedo l’ora di sentire il boato del ‘Renzo Barbera’ dopo un gol». Queste le parole del neoacquisto del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate ai canali ufficiali del club rosanero.