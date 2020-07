Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Roberto Floriano, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito a questa sua nuova esperienza: «I tre momenti da ricordare di questa stagione? Il primo è stato l’esordio. E’ stato bellissimo giocare la prima partita in casa contro il Roccella. Il “Renzo Barbera” è uno degli stadi più belli. Ti da grande carica. Il secondo è il gol segnato in quell’occasione. In quella gara sono riuscito anche a segnare. E’ stato bellissimo poter segnare davanti la propria gente. Il terzo è la tripletta contro il Nola.».