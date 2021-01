Di Manfredi Esposito e Danilo Buonpensiero

Oltre alle voci inerenti agli acquisti imminenti del Palermo (CLICCA QUI), nelle ultime ore ne sono emerse altre riguardanti la prima e possibile uscita. In particolare, l’esterno offensivo Roberto Floriano è stato accostato all’ambizioso Acireale, attualmente al terzo posto del girone I di Serie D. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Giuseppe Fasone, DG degli acesi, ha commentato l’accostamento del classe ’86 alla sua squadra, allontanandolo: «Floriano è un grandissimo giocatore per la categoria e sicuramente ci farebbe piacere averlo nella nostra squadra. Però ha un contratto biennale col Palermo e dunque per noi è una strada impraticabile. Devo essere sincero: per noi è impossibile arrivare al giocatore. Inoltre, non ne abbiamo mai parlato».





Anche il Ds dell’Acireale, Agatino Chiovaro, intervistato dalla nostra redazione ha smentito la trattativa: «Ho solamente chiesto delle informazioni al suo procuratore, niente di più. Floriano è un giocatore importante, con il Palermo ha un contratto biennale, è concentrato a fare bene lì. Non abbiamo mai parlato con i rosanero perché siamo un club di Serie D e non possiamo permetterci Floriano, non vogliamo dare fastidio e non c’è nessuna trattativa».

Nessun margine, dunque, per una nuova esperienza siciliana del calciatore, che ha perso i galloni da titolare nella formazione di Boscaglia a causa di una prima parte di stagione tormentata dagli infortuni e dall’emergenza Covid-19. Da capire, dunque, quale sarà il suo reale futuro.