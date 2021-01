Il Palermo non viene da un periodo positivo, i rosa sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla e l’ambiente attorno ai rosanero si fa sempre più rovente.

I rosa per cercare di dare una svolta alla stagione, si sono lanciati sul mercato, in particolare per l’acquisto di un centrocampista. Sembra in dirittura d’arrivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’affare che porterà Francesco De Rose dalla Reggina al Palermo. Il centrocampista darà maggiore esperienza alla squadra di Boscaglia, in più sa come si arriva al vertice della Serie C, avendo vinto il campionato l’anno scorso.





La trattativa è in dirittura d’arrivo, anche Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha confermato ai nostri microfoni che le parti stanno parlando per definire gli ultimi dettagli.