Flachi: «La Sampdoria ha giocatori forti. Si tireranno fuori da questo brutto momento»

La stagione della Sampdoria non è iniziata nel migliore dei modi. I blucerchiati, infatti, non stanno rispettando le ottime previsioni ambiziose nei propri riguardi, collezionando solamente 15 punti in 13 partite. Inoltre, dopo le prime uscite stagionali, Andrea Pirlo è stato esonerato, ma con Andrea Sottil la squadra ligure non ha invertito la rotta. Su questo momento delicato, l’ex giocatore della Sampdoria, Francesco Flachi, ha rilasciato il seguente commento ai microfoni di Oggisportnotizie.it:

«È un momento un po’ no anche se i giocatori ci sono e sono molto forti. Penso che saranno in grado di tirarsi fuori da questo brutto tunnel. Ha mai ricevuto una richiesta da un top club estero? Sì, ho avuto una richiesta dal Monaco ai tempi di Deschamps ma avevo fatto una scelta di vita che era quella di rimanere alla Sampdoria a vita e lo rifarei ancora oggi altre mille volte».