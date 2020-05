Martin Caceres, difensore in forza alla Fiorentina, in queste ore ha effettuato le visite mediche di rito affinché possa, in futuro, tornare ad allenarsi sul campo dopo aver avuto il Coronavirus. Stando a quanto riferito da “FirenzeViola.it”, nello specifico oggi si sarebbe trattato di prove da sforzo per testare la risposta fisica del calciatore. Dai prossimi giorni si valuterà invece se reinserirlo gradualmente al centro sportivo per un lavoro prima individuale e poi in gruppo o se continuare a farlo allenare da solo a casa.