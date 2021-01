Kokorin sarà presto della Fiorentina. A dare la notizia è stato lo stesso attaccante russo in patria con queste dichiarazioni: «Sono praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mancano solo le visite mediche».

Parole che sanno di trasferimento imminente, seguito anche da quello dello Spartak Mosca che sul proprio sito ha ufficializzato l’accordo. Ecco il comunicato del club russo:





“Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento al club italiano dell’attaccante Aleksandr Kokorin. Presto, l’attaccante andrà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola di tre anni e mezzo. Auguriamo ad Aleksandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!” si legge sul comunicato del club russo