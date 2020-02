Alban Lafont, portiere del Nantes di proprietà della Fiorentina, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. L’estremo difensore sta facendo davvero bene in Ligue 1 e molti top club lo hanno messo nel mirino. Infatti secondo quanto riporta “Labaroviola.com” sul francese ci sarebbe l’interessamento del Real Madrid che potrebbe sborsare una bella cifra per acquistare il giocatore, un’operazione importante per la Fiorentina, che potrebbe fare cassa con un giocatore che non rientra nel progetto dei viola. Già, perchè il club di Commisso vuole puntare su Dragowski e non sul talentino francese che non ha reso al meglio l’anno scorso.