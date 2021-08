Un amichevole nel ricordo di due grandi uomini. Davide Astori e Dani Jarque non sono stati soltanto due semplici calciatori ma sono stati capaci di farsi apprezzare da tutti coloro che li hanno conosciuti per le loro qualità sia in campo che fuori.

Fiorentina e Espanyol si sfideranno nell’ambito della Unbeatables Cup, un torneo internazionale con Betis e la Roma a sostegno della ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa.

Quella del Franchi è una partita con un enorme significato, in quanto i due capitani Davide Astori e Daniel Jarque sono scomparsi per problemi cardiaci.