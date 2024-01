Fiorentina, colpo insperato sul gong: atteso a Firenze per le visite mediche | Arruolabile dalla prossima partita

La Fiorentina piazza il colpo sul finale. Il calciatore pronto a sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma.

La fine della finestra di gennaio sta spingendo diverse squadre a velocizzare le operazioni di mercato rimaste in sospeso. In questo senso la Fiorentina, prima dell’1 febbraio, ha accelerato l’acquisto del giovane calciatore mettendo a segno un bel colpo in prospettiva. Una piazza, quella viola, che ha sempre guardato alle nuove leve e puntato sui giovani.

E anche stavolta a Firenze arriverà un calciatore di grande prospettiva, atteso con grande entusiasmo da tifoseria e staff tecnico. In queste ore atterrerà in Italia, poi il giovane effettuerà le visite mediche ed entro la giornata di domani dovrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto. E non c’è da escludere che per il prossimo weekend il tecnico non possa decidere di schierarlo titolare.

Secondo quanto rivelato da Tycsport, emittente argentino, la chiusura della trattativa è ormai a un passo e i dirigenti dei club sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli. Possibile che prima di raggiungere la prima squadra l’esterno difensivo venga aggregato alla primavera per un primo periodo di ambientamento.

Mercato Fiorentina, si pensa al futuro: in arrivo un classe 2006

La Fiorentina mette a segno un colpo importante in prospettiva. Atteso a Firenze in queste ore Luis Balbo, esterno difensivo classe 2006 che è pronto a mettersi al servizio della primavera. Il giovane, appena 17enne, sarà aggregato alla squadra di Galloppa.

Un acquisto in ottica futura, come era successo già con Kayode e Comuzzo che erano prima di arrivare alla corte di Italiano passati dalla primavera. Ci sarà tutto il tempo per il venezuelano di provare ad ambientarsi e poi arrivare in prima squadra. Nelle prossime ore è atteso il comunicato della società e le prime immagini del calciatore con la sua nuova maglia.

Fiorentina, preso Luis Balbo a parametro zero

Il classe 2006 dunque arriva a parametro zero, come riporta stamattina il quotidiano argentino. Il giovane dopo un’esperienza in Portogallo al Famalicao ha dunque deciso di firmare con la società viola. Grande fisicità e corsa, il calciatore ha ricoperto tutti i ruoli di fascia sinistra, sia in attacco che in difesa, ma pare prediliga il ruolo di terzino.

A Firenze c’è grande curiosità per questo giovane, che potrebbe anche partecipare alla prossima partita di campionato della primavera. Mister Galloppa lo attende già per i primi allenamenti al Viola Park.