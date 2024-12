Fiorentina: Bove seguirà la sfida con l’Udinese dalla panchina

Buone notizie in casa Fiorentina che riguardano Edoardo Bove. Il giovane centrocampista viola, che era stato colpito da un malore improvviso durante la sfida contro l’Inter, tornerà al Franchi. Inizialmente Bove sembrava doversi accomodare in tribuna al fianco dei dirigenti, ma secondo Sky Sport nelle ultime ore si è deciso di averlo al fianco della squadra seduto in panchina. Il club viola ha anche pubblicato un video che lo ritrae scendere dal pullmann insieme ai compagni. Ecco una clip:

