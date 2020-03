Joe Barone, DG della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di “Radio24″, circa i vari slittamenti e cambi delle partite di Serie A per l’emergenza Coronavirus in Italia, ma sempre con la priorità della salute pubblica. Di seguito le sue parole: «La situazione è di emergenza e per prima cosa dobbiamo pensare alla salute di tutti, sperando che si arrivi presto a una soluzione. “La Fiorentina è andata a Udine, eravamo d’accordo per giocare a porte chiuse. Se andava bene a noi perché non deve esserlo per gli altri? Il disaccordo ci sarà sempre, ma per il bene della Serie A dobbiamo arrivare a un punto fermo, e aspettare mercoledì per una riunione così importante è troppo tardi. Abbiamo tutti mezzi privati per spostarci velocemente».