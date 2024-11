Finalmente Marco Verratti: in Serie A dal 2 gennaio | Si taglia lo stipendio e dice sì

Il centrocampista finalmente giocherà nel massimo campionato italiano. Una big lo prende dopo che si è tagliato lo stipendio.

Due estati fa si è conclusa la lunga esperienza di Marco Verratti al PSG. Il centrocampista abruzzese infatti è finito nel mirino delle critiche troppo spesso, e dopo l’approdo in panchina di Luis Enrique, che lo ha praticamente fatto fuori squadra, ha deciso di fare le valigie e lasciare la Torre Eiffel.

Per lui però, al contrario di quanto ci si aspettasse, non è arrivata nessuna grossa chiamata, o meglio, lui ha deciso di accettare la corte qatariota, dove l’Al Arabi ha accontentato i parigini con 45 mln di euro e ha messo sul piatto uno stipendio altissimo per il calciatore classe 1992. Il suo contratto però è in scadenza al termine della stagione, e ad oggi i segnali di rinnovo sono praticamente nulli.

L’idea del giocatore è quella di tornare a mettersi in mostra ad alti livelli. Ed è per questa ragione dunque che sul suo conto sono iniziate a crescere imperterrite le voci su un clamoroso approdo in Serie A, campionato nel quale, nonostante sia italiano, non ha mai giocato.

Verratti in Serie A dopo un lungo inseguimento

Il centrocampista ha giocato in Italia, ma solamente in Serie B, con la maglia del Pescara. Il massimo campionato italiano lo ha richiamato più volte, ma il suo trasferimento non è mai arrivato. Questa però potrebbe essere la volta buona.

Qualora si decurtasse di parecchio lo stipendio infatti Verratti entrerebbe nel mirino di diverse big del nostro campionato, che proverebbero a prenderlo subito a gennaio, magari in prestito, per poi assicurarselo a fine stagione a parametro zero. Vediamo però quali tra i nostri club sono pronti ad accoglierlo.

Chi c’è sulle tracce di Marco Verratti?

E’ pressoché inutile dire che un calciatore con le sue qualità e con la sua esperienza internazionale farebbe comodo a qualsiasi club al mondo, e non solo di Serie A. Se poi consideriamo che il suo trasferimento avverrebbe senza spendere un solo euro per il cartellino, il suo appeal cresce ulteriormente.

In Italia però ci sono alcuni club che sembrano più intenzionati di altri a prenderlo. Su tutti ci stanno pensando il Milan, per rimpiazzare Bennacer, l’Inter, che pensa ad un’ipotetica partenza di un top player, e la Roma, alla ricerca di leader tecnici e non solo.