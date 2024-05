Finale Playoff Serie B: 0 a 0 allo Zini, Venezia verso il traguardo. Cremonese obbligata a vincere al ritorno

Il primo atto della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia termina con il risultato di 0 a 0. Il pareggio avvicina gli uomini di mister Vanoli alla promozione in Serie A, in quanto giocheranno la gara di ritorno in casa e potranno contare sul doppio risultato a favore per via del terzo posto ottenuto in campionato.

Alla Cremonese non basta una prova sufficiente per ribaltare il pronostico. Primo tempo equilibrato e vivace da parte delle due squadre che non creano particolari pericoli. L’unica vera palla gol è quella di Massimo Coda il quale, da fuori area, impegna Joronen. Nella ripresa i padroni di casa partono subito col piede sull’acceleratore con la traversa di Pierini colpita su calcio di punizione. Gli ospiti reagiscono riversandosi nei pressi dell’area avversaria. L’occasione migliore la crea Zanimacchia che, con un diagonale preciso e diretto all’angolino, trova l’ennesima risposta decisiva del portiere dei veneti. La gara di ritorno si giocherà domenica 2 giugno al Penzo di Venezia e la Cremonese, per raggiungere la Serie A, servirà una vittoria.