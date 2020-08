Finale di Europa League spettacolare quella fra Siviglia e Inter nel primo tempo. I gol di Lukaku e Godin da una parte, una doppietta di De Jong dall’altra, fissano il parziale sul 2-2

Alla prima occasione l’Inter passa. Capovolgimento di fronte dopo un mezzo pasticcio di Handanovic, Barella serve Lukaku che non viene contenuto da un Diego Carlos pasticcione. Giallo, rigore e 1-0 con il 34esimo gol della stagione del belga. Poco dopo Jesus Navas, ottimo sulla destra, mette in mezzo per De Jong che anticipa Godin e insacca da pochi passi, di testa. 1-1.

De Jong, ancora di testa segna la doppietta con uno stacco imperioso sul secondo palo, al 32′, ma due minuti dopo è Godin a pareggiare la situazione svettando su una punizione calciata molto bene da Brozovic.