L’Inter non ce l’ha fatta e si arrende in finale di Europa League al Siviglia che vince per 3-2.

Nel primo tempo i gol di Lukaku e Godin da una parte, una doppietta di De Jong dall’altra, fissano il parziale sul 2-2.

Nella ripresa, al 74′, arriva la rete decisiva di Diego Carlos (con deviazione di Lukaku) per il Siviglia che fissa il risultato finale sul 3-2. Il Siviglia vince per la sesta volta l’Europa League.