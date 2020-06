Il Napoli vince la Coppa Italia battendo la Juventus e scoppia la grande festa per le vie della città campana. Infatti, le immagini mettono in evidenza migliaia di tifosi in corteo su automobili e motorini, altri in giro a piedi per festeggiare il trofeo. Nonostante i divieti di assembramento, tanta gente si è riversata nelle piazze principali di Napoli per accendere fuochi d’artificio, sventolare bandiere, cantare e ballare. In basso il video che mostra i festeggiamenti.