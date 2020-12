Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com Antonio Filippini ha parlato del campionato di serie C: «Il Renate è una bella realtà e credo che possa dire la sua. Alle sue spalle ci sono formazioni come Como, Alessandria, Carrarese e Juventus U23, costruite per ambire ai piani alti. Nel B c’è grande equilibrio e una lunga schiera di pretendenti, dal Padova alla Feralpisalò, passando per Modena, Perugia e Sudtirol. Nel girone C la Ternana sta facendo qualcosa di incredibile, se la vedrà con il Bari e l’Avellino».