«Livorno? Non mi aspettavo tutto questo, credevo che Spinelli avesse maggior scrupolo nel cedere il club, probabilmente non aveva fatto determinate valutazione. Torno a dire che servirebbero maggiori controlli e più prevenzione, la Lega dovrà promuovere misure più stringenti per evitare che ogni anno accadano situazioni del genere.

In questi mesi il Livorno deve esser sicuramente controllato giorno per giorno, per evitare che la situazione peggiori. E’ fondamentale portare almeno a termine la stagione, sia per la sopravvivenza del club stesso che per la regolarità del campionato. L’obiettivo? Rimanere in Serie C è assolutamente necessario, anche per poter poi rideterminare gli obiettivi futuri. Con la Serie D cambierebbero troppe cose».





Queste le parole dell’ex Livorno e Palermo, Antonio Filippini, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al caso Livorno.