«Vedremo un Palermo aggressivo che vorrà fare la gara impostando la partita sui propri binari. Di fronte abbiamo una squadra forte, troveremo delle difficoltà come le troveranno loro. Giocare in modo accorto? Non siamo in grado, giocheremo come sappiamo, al 90′ vedremo che succederà. E’ una partita che come quella dell’andata di deciderà per un episodio immagino. Chi sbaglierà di meno nei momenti chiave la potrà spuntare. Gara nervosa? Secondo me all’andata non è stato così. Ci si giocava tanto, se alla fine qualcuno è stato nervoso sicuramente non siamo stati noi». Queste le parole di Filippi ai microfoni della Rai prima del match contro l’Avellino.