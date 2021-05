L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla panchina del Palermo.

Filippi potrebbe essere l’uomo giusto, in attesa di scenari societari più floridi: è già sotto contratto per un altro anno, ha ottenuto una media punti superiore rispetto al suo predecessore, conosce già la squadra che andrebbe soltanto puntellata dove è strettamente necessario in un regime che sarebbe di austerity.





I numeri sono tutti dalla sua parte, dopo aver proiettato la squadra dal decimo al settimo posto.