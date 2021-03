«Dopo la vittoria contro il Catania avrei preferito un avversario di bassa classifica o una squadra di livello per uno scontro diretto e capire se abbiamo dato la svolta? Il punto è che nel girone di ritorno, in tutti i campionati, le partite più pericolose sono con le squadre che gravitano nella zona destra della classifica che lottano per non retrocedere. Tutti gli avversari per me sono pericolosi, dobbiamo affrontarli tutti con lo stesso piglio, voglia e determinazione. I ragazzi si sono allenati benissimo e sono fiducioso.

Servono tutte le componenti per spiccare il volo, non abbiamo avuto continuità e dobbiamo toccare dei tasti per capire se sono quelli giusti. Il termometro degli allenamenti mi fa ben sperare, stiamo lavorando sulla concentrazione riducendo il tempo delle sedute e aumentando l’intensità. Vedremo se sarà la cosa giusta». Queste le parole di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Juve Stabia.